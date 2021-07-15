Исчезнувший екатеринбургский бизнесмен найден погибшим

В Екатеринбурге найден пропавший бизнесмен. Он погиб.

Напомним, разыскивался 47-летний Сергей Кочергин. 12 июля он уехал на велосипеде в сторону озера Шарташ и бесследно исчез. Родственники мужчины забили тревогу. Его стали искать полицейские и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", розыск прекращен.

"Найден, погиб", - сообщили в отряде.

Причины смерти не уточняются. Известно, что Кочергин занимался в Екатеринбурге бизнесом.