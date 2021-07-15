15 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Северная дамба, прокладка трамвайных путей (2017) | Фото: администрация Перми

Строители убрали трамвайную ветку в Академический, которую недавно заложил министр Файзуллин

Рабочие АО "Трест Уралтрансспецстрой" убрали мини-ветку в районе Академический, торжественное открытие которой состоялось только на прошлой неделе. Об этом сообщает Telegram-канал "Интересный Екатеринбург".

Напомним, что старт строительству дали сразу несколько чиновников, среди которых присутствовали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, полпред в УрФО Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Они и вбили первые золотые крепления в рельсошпальную конструкцию.

Как позже отмечал Орлов, к реальным работам подрядчик приступит ближе к осени, а объект будет сдан в срок - к 300-летнему юбилею уральской столицы.

В мэрии действия рабочих комментировать не стали. "Трест Уралтрансспецстрой" также не смог оперативно прокомментировать ситуацию Накануне.RU. Однако в социальных сетях отмечают, что убрать рельсы было решено, чтобы предотвратить их возможную кражу и сдачу на металлолом.

Напомним, муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический был заключен в первом полугодии текущего года и включает в себя два этапа. В ходе первого трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Протяженность линии составит 8 км 801 м.

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Теги: трамвайная ветка, академический, подрядчик, екатеринбург



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