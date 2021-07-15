15 Июля 2021
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Экономика В России
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Половина российских предпринимателей ждет повторного локдауна – опрос

Половина российских предпринимателей (51,5%) ждут повторения локдауна из-за коронавируса. Таковы данные опроса бизнесменов, проведенного сервисом онлайн-исследований Oprosso. 62,3% респондентов заявили, что уже подготовились к такому сценарию.

Так, более четверти предпринимателей (28%) полагают, что в течение нескольких месяцев смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса. 23,5% сообщили о готовности работать без потерь бессрочно, но при этом 21% протянет в таких условиях только несколько недель. 18% бизнесменов заявили, что вообще не смогут работать удаленно без потерь для дела.  

Многие бизнесмены отмечают, что готовность к локдауну у них присутствует с весны 2020 года, когда его вводили в первый раз. 48% респондентов сообщили, что оставили часть сотрудников на удаленке с прошлого года, у 81% бизнесменов IT-системы и подразделения теперь готовы к полноценной удаленной работе, передает РБК.

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Теги: бизнес, предприниматели, локдаун, удаленка



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