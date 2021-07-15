В честь работника нефтегазовой отрасли отчеканили монету

Серия монет "Человек труда" пополнилась экземпляром "Работник нефтегазовой отрасли", сообщили Накануне.RU в Банке России.

Монета номиналом 10 руб. и тиражом в 1 млн экземпляров имеет форму круга диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.