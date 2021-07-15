15 Июля 2021
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Монета, человек труда, работник нефтегазовой отрасли (2021) | Фото: Банк России

В честь работника нефтегазовой отрасли отчеканили монету

Серия монет "Человек труда" пополнилась экземпляром "Работник нефтегазовой отрасли", сообщили Накануне.RU в Банке России.

Монета номиналом 10 руб. и тиражом в 1 млн экземпляров имеет форму круга диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0073) изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса, справа вверху по окружности имеется надпись: "ЧЕЛОВЕК ТРУДА".

Монета, человек труда, работник нефтегазовой отрасли(2021)|Фото: Банк России

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Теги: Монета, человек труда, работник нефтегазовой отрасли



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