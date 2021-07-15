Роструд разрешил отстранять непривитых работников до конца пандемии

Роструд разъяснил механизм отстранения сотрудников ряда сфер от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. В ведомстве заявили, что работодатели будут обязаны отстранять непривитых без сохранения заработной платы.

Как пишут "Известия", об этом говорится в письме Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

Подчеркивается, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. Согласно статье 76, это можно сделать не только в случаях, прописанных в кодексе и федеральных законах, но и в других нормативно-правовых актах.

В документе сказано, что вакцинация становится обязательной, если в субъекте "вынесено постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан".

Дата отстранения от работы будет зависеть от сроков проведения вакцинации в регионе. В Москве не сделавших прививку работников можно отстранять от работы с 15 августа.

Вернуться на работу сотруднику разрешат вернуться либо после того, как он устранит причину отстранения, либо после окончания пандемии, следует из письма.

Отказывающийся от вакцинации работник обязать предоставить письменный отказ от вакцинации, после чего уже будет оформлен приказ о его отстранении. При этом перевод на удаленную работу не является альтернативой отстранению - работники на "дистанционке" тоже должны проходить вакцинацию.