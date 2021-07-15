15 Июля 2021
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Общество Свердловская область
электричка пассажиры (2012) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцам советуют добираться в аэропорт на поезде из-за ремонта на Кольцовском тракте

Транспортная прокуратура заинтересовалась массовыми опозданиями пассажиров в аэропорт Екатеринбурга из-за ремонта на Кольцовском тракте.

Напомним, на этой неделе мост на Луганской - Объездной в сторону аэропорта Кольцово закрыли из-за ремонтных работ. В результате автомобилисты встали в огромные пробки.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, установлено, что в связи с проведением ремонта существенно увеличилось время поездки из города в аэропорт. Были выявлены факты неприбытия на рейс пассажиров, либо их опоздания в связи с осложнением дорожной обстановки.

Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2021)|Фото: yandex.ru/maps

В надзорном ведомстве предложили подумать об альтернативных способах доставки людей в аэропорт. В частности, с учетом наличия железнодорожного маршрута "Екатеринбург-Пассажирский - Кольцово", руководству Свердловской пригородной компании предложено рассмотреть вопрос об увеличении частоты отправлений для снижения нагрузки на автомобильный транспорт.

Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге(2021)|Фото: instagram.com/zenith96rus

В прокуратуре напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, а на международные - за 60 минут. Посадка на самолет завершается за 20 минут до его отправления.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание изменить график работ. Теперь мост на Луганской - Объездной должны ремонтировать круглосуточно.

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Теги: Кольцово, ремонт, прокуратура



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