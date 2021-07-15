Сотрудника завода на Южном Урале подозревают в получении подкупа

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Следствие считает, что весной подозреваемый получил от представителя коммерческой организации 80 тысяч рублей за обеспечение заключения контракта на поставку строительных материалов.

В Челябинской области специалист отдела материально-технического обеспечения промышленного предприятия подозревается в получении подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

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