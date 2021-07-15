СМИ: трансляцию думских выборов увидят только избиркомы, кандидаты и наблюдатели

ЦИК России 14 июля принял постановление о видеонаблюдении на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Оно охватит участки во всех 85 субъектах, где суммарно голосуют более 80% избирателей. Однако от общедоступной трансляции в 2012 году в целях экономии средств Центризбирком отказался — прямой эфир смогут увидеть только "участники избирательного процесса" - избиркомы, наблюдатели и сами кандидаты.

Как сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев, оптимизация трансляции связана с экономией бюджетных средств, так как "в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги".

Все другие заинтересованные граждане смогут наблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в специальных центрах наблюдения, которые будут организованы во всех регионах.

Как говорят критики данной инициативы, это облегчит применение административного ресурса. Как сообщил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, "казусы и скандалы, которые были раньше, власти не нужны, поэтому решили убрать "зеркало".

Сторонники считают, что этот шаг "сокращает возможность для провокационных действий". Как сообщил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "это более рациональное использование бюджетных средств для повышения качества избирательного процесса", пишет "Коммерсант".

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