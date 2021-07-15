СМИ: трансляцию думских выборов увидят только избиркомы, кандидаты и наблюдатели

15 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2012) | Фото:felbert.livejournal.com

СМИ: трансляцию думских выборов увидят только избиркомы, кандидаты и наблюдатели

ЦИК России 14 июля принял постановление о видеонаблюдении на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Оно охватит участки во всех 85 субъектах, где суммарно голосуют более 80% избирателей. Однако от общедоступной трансляции в 2012 году в целях экономии средств Центризбирком отказался — прямой эфир смогут увидеть только "участники избирательного процесса" - избиркомы, наблюдатели и сами кандидаты.

Как сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев, оптимизация трансляции связана с экономией бюджетных средств, так как "в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги".

Все другие заинтересованные граждане смогут наблюдать за процессом голосования в режиме онлайн в специальных центрах наблюдения, которые будут организованы во всех регионах.

Как говорят критики данной инициативы, это облегчит применение административного ресурса. Как сообщил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, "казусы и скандалы, которые были раньше, власти не нужны, поэтому решили убрать "зеркало".

Сторонники считают, что этот шаг "сокращает возможность для провокационных действий". Как сообщил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "это более рациональное использование бюджетных средств для повышения качества избирательного процесса", пишет "Коммерсант".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: выборы, Госдума, Центризбирком



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети