Москва повторила температурный рекорд 1951 года

14 июля в Москве температура воздуха достигла 34,1 градуса.

В городе был повторен дневной температурный рекорд от 14 июля 1951 года. По словам синоптиков, данные были получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

В Москве и Подмосковье "оранжевый" уровень погодной опасности из-за жары действует девятые сутки. 13 июля температура воздуха в Москве составила 32,7 градуса, побив дневной температурный рекорд 85-летней давности, сообщает "Интерфакс".