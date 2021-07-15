Мурашко: прививка от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию

Вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который сослался на исследования ученых.

По его словам, во время изучения репродуктивной токсичности "Спутника V" "не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства".

Мурашко отметил, что при риске тяжелого течения заболевания можно прививать от вируса с 22-й недели беременности, сообщает РИА "Новости".

Ранее министр сообщил о том, что наличие противопоказаний при получении медотвода от вакцинации россиян от COVID-19 определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания.