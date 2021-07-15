Минэкономики: затрагиваемый экспорт РФ из-за климатических реформ ЕС оценивается в $7,6 млрд

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и электроэнергию на $7,6 млрд.

Как сообщает Минэкономики РФ, когда механизм полностью заработает, импорт в Евросоюз будет разрешен только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при производстве.

Как ожидается, цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Как считает глава ведомства Максим Решетников, отсутствует уверенность в полном соблюдении соглашения Всемирной торговой организации в случае реализации этой программы.

14 июля Еврокомиссия представила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в Евросоюзе к 2050 году, который потребует полной перестройки экономики ЕС, пишет "Коммерсант".

В апреле текущего года Владимир Путин выступил на климатическом саммите, организованном Джо Байденом. Глава государства заявил, что "Россия готовка к сотрудничеству", причем не только по теме экологии и климата.

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