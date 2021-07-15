15 Июля 2021
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Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Минздрав рассказал о правилах медотвода от вакцинации

Наличие противопоказаний при получении медотвода от вакцинации россиян от COVID-19 определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В случае, если у пациента временные противопоказания к вакцинации, то ему должны выдать справку сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста.

Как отметил Мурашко, некоторым людям вакцина противопоказана. Такие медицинские противопоказания — исключительный случай, и если они есть, человек более уязвим перед инфекцией, сообщает РИА "Новости".

К побочным проявлениям после иммунизации от ковида, оказывается, относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально, а также длинный перечень осложнений. Это следует из официального документа, о котором никто ничего не знает и не говорит.

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Теги: Минздрав, вакцинация, коронавирус



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