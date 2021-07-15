15 Июля 2021
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Политика В России
Коллаж, Борис Титов, Лондон (2021) | Фото: Накануне.RU

Титов обсудил с генпрокурором РФ возвращение в страну бизнесменов из "лондонского списка"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на встрече речь шла о возвращении в страну отечественных бизнесменов из "лондонского списка". Как заверил генпрокурор, если предприниматели вернутся в страну, то "отпадет необходимость" заключения их под стражу.

При этом возвращающихся предпринимателей требуется в соответствии с законом не уклоняться от участия в следственных действиях и суде.

Ранее Титов сообщил главе государства Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с "лондонским списком". Это связано с позицией Генеральной прокуратуры,

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Теги: Титов, Генпрокуратура, Краснов, лондонский список



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