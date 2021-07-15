Титов обсудил с генпрокурором РФ возвращение в страну бизнесменов из "лондонского списка"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на встрече речь шла о возвращении в страну отечественных бизнесменов из "лондонского списка". Как заверил генпрокурор, если предприниматели вернутся в страну, то "отпадет необходимость" заключения их под стражу.

При этом возвращающихся предпринимателей требуется в соответствии с законом не уклоняться от участия в следственных действиях и суде.

Ранее Титов сообщил главе государства Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с "лондонским списком". Это связано с позицией Генеральной прокуратуры,