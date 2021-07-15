Массовая драка мигрантов в Москве: арестованы 42 человека

Кузьминский суд Москвы арестовал еще 36 участников массовой драки, которая произошла у станции метро "Кузьминки".

До этого были арестованы первые шесть человек. Им назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток каждому.

По факту хулиганства расследуется уголовное дело. Все задержанные будут оштрафованы, выдворены за пределы России, а некоторым из них запретят въезд в страну, сообщает "Коммерсант".

Драка произошла вечером 12 июля. В инциденте, который случился из-за бытового конфликта, принимали участие мигранты из Средней Азии.