15 Июля 2021
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Недельная инфляция в России составила 0,06%

Цены на потребительские товары в России за неделю с 6 по 12 июля увеличились на 0,06%.

Как сообщили Накануне в Росстате, с начала 2021 года потребительские цены выросли на 4,6%, а в годовом выражении инфляция составила 6,55%.

За прошедшую неделю на 4,2% подорожала белокочанная капуста. Морковь стала дороже на 1,9%. В целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%. В лидерах снижения стоимости - картофель (5,4%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости стали дороже хозяйственное мыло и спички (на 0,6%). Что касается автомобильного топлива, то за неделю оно подорожало в среднем по стране на 0,1%, дизельное топливо на 0,2%.

В первом полугодии 2021 года рост зарплат россиян по-прежнему не успевал за инфляцией, говорится в исследовании Банка данных заработных плат hh.ru. Причем такая тенденция продолжается с 2020 года.

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Теги: инфляция, цены, Росстат



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