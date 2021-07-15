Путин примет участие во встрече лидеров стран АТЭС

Российский президент Владимир Путин примет участие во встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которая состоится 16 июля.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Во встрече также примет участие глава Белого дома Джо Байден. Встреча будет посвящена последствиям эпидемии COVID-19.

Как говорил ранее глава тайваньской администрации Цай Инвэнь, он планирует обсудить проблему нехватки вакцин и призвать страны к сотрудничеству, чтобы решить ситуацию с распределением препаратов.

Тем временем, в ООН призвали мир использовать свои богатства для борьбы с голодом. По данным организации, 270 млн человек в мире могут умереть от голода. Причина в этом, в том числе и в эпидемии коронавируса.