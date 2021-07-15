15 Июля 2021
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Политика В России За рубежом
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Пострадавших от российской вакцины стран нет - Захарова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, который обвинил Россию и КНР в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях.

По словам российского дипломата, ни одна страна не пострадала от поставок вакцины "Спутник V" российского производства.

Представитель МИД России призвала огласить список "пострадавших" стран, так как Москве "о таких странах ничего не известно", написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Мааса, вакцины также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования.

Ранее сообщалось, что статья агентства Reuters о причинах задержки регистрации препарата от COVID-19 "Cпутник V" российского производства в Евросоюзе является примером fake news.

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Теги: вакцина, Захарова, Германия, МИД РФ



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