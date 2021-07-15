15 Июля 2021
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Общество Краснодарский край
правительство кубани, краснодар, краснодарский край (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Меры господдержки смогут получать больше многодетных семей Краснодарского края

Кубанские власти приняли решения, которые позволят бОльшему количеству многодетных семей Кубани получать меры господдержки, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно принятому 14 июля краевому закону, инициатором которого был губернатор Вениамин Кондратьев, все льготы и выплаты сохраняются также для тех семей, в которых дети получают профобразование на платной основе.

"Поддержка многодетных семей всегда будет оставаться нашим безусловным приоритетом. Было несправедливо, что многодетные семьи, где дети старше 18 лет учатся платно, лишались права на все выплаты и льготы, краевой материнский капитал. Им трудно и они нуждаются в поддержке. Считаю, что сегодня приняты абсолютно правильные изменения в законодательство, это жизненно необходимое решение", – сказал Вениамин Кондратьев, выступая на 59-й сессии парламента региона.

вениамин кондратьев, кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно действующему законодательству, многодетная – это семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет, при условии, что дети очно обучаются в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях на бюджетной основе. Если же дети учатся платно, семья теряла статус многодетной и переставала получать льготы и выплаты.

Краевой закон, инициированный губернатором Кубани, вносит корректировку в понятие «многодетная семья». И теперь меры социальной поддержки смогут получать семьи, в которых дети получают профессиональное образование очно в государственных учреждениях на коммерческой основе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, речь идет о ежегодной денежной выплате, которая сейчас составляет 5317 рублей, ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет (ее размер в 2021 году – 11114 рублей), краевом маткапитале. В среднем в год этими выплатами в Краснодарском крае будут обеспечивать дополнительно 10,5 тысяч детей.

дети, школьники, подростки, молодежь(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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Теги: многодетные семьи кубани, вениамин кондратьев, меры господдержки



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