В рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на Кубани проложили новые газопроводы

В Белореченском районе Краснодарского края построены новые газопроводы для жителей двух населенных пунктов. Это позволит газифицировать более 200 домовладений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. Прокладка газопроводов осуществлялась в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

В хуторе Долгогусевском проложили более километра распределительного газопровода низкого давления, который готовят к вводу в эксплуатацию. В поселке Родники завершено строительство газопровода протяженностью около четырех километров. Благодаря этим новым сетям газом обеспечат дома на улицах Сосновая, Персиковая, Летняя и Шоссейная.

"Мы продолжаем выполнять поручение губернатора по повышению комфорта жизни на селе. Газификация небольших населенных пунктов является частью этой задачи. В 2022 году в Белореченском районе начнут строить еще два объекта газоснабжения. Это сети протяженностью 3,5 километра в поселке Родники, а также 18-километровый газопровод к хутору Кубанский. Этот объект уже проектируют", – сообщил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Поэтапное повышение уровня газоснабжения находится на особом контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Всего в текущем году в Краснодарском крае запланировано газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных сетей. Благодаря решению президента, который в июне 2021 года подписал закон о бесплатном подключении населения к газу, газовые сети в крае бесплатно подведут более чем к 100 тысячам участков.