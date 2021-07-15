В рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на Кубани проложили новые газопроводы

15 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Краснодарский край
Газ (2020) | Фото: Накануне.RU

В рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на Кубани проложили новые газопроводы

В Белореченском районе Краснодарского края построены новые газопроводы для жителей двух населенных пунктов. Это позволит газифицировать более 200 домовладений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. Прокладка газопроводов осуществлялась в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

В хуторе Долгогусевском проложили более километра распределительного газопровода низкого давления, который готовят к вводу в эксплуатацию. В поселке Родники завершено строительство газопровода протяженностью около четырех километров. Благодаря этим новым сетям газом обеспечат дома на улицах Сосновая, Персиковая, Летняя и Шоссейная.

газопровод, газификация(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Мы продолжаем выполнять поручение губернатора по повышению комфорта жизни на селе. Газификация небольших населенных пунктов является частью этой задачи. В 2022 году в Белореченском районе начнут строить еще два объекта газоснабжения. Это сети протяженностью 3,5 километра в поселке Родники, а также 18-километровый газопровод к хутору Кубанский. Этот объект уже проектируют", – сообщил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Поэтапное повышение уровня газоснабжения находится на особом контроле губернатора края Вениамина Кондратьева. Всего в текущем году в Краснодарском крае запланировано газифицировать порядка 27 населенных пунктов и построить около 100 км подводящих и распределительных сетей. Благодаря решению президента, который в июне 2021 года подписал закон о бесплатном подключении населения к газу, газовые сети в крае бесплатно подведут более чем к 100 тысячам участков.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: газификация, кубань, назопровод, домовладения, вениамин кондратьев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети