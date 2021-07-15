"Эпидемию можно остановить только вакцинацией". В югорской вотчине "Роснефти" наращивают темпы иммунизации

В Ханты-Мансийском округе - Югре продолжается массовая вакцинация граждан от COVID-19. По данным на 13 июля, первым компонентом вакцины привиты 413 тысяч 895 человек, плюс 3257 человек за прошедшие сутки, что составляет 54,33% от общего числа граждан, которые могли бы сделать прививку или 24,52% от населения автономного округа в целом. Полностью завершили вакцинацию 294 766 югорчан. За весь период в Югру поступило 485,4 тысячи компонентов вакцины против коронавируса, из них 22 тысячи комплектов Спутник V и "КовиВак" поступили с 7 по 13 июля.

Среди российских субъектов Югра демонстрирует неплохие показатели по темпам вакцинации. Автономный округ занимает 22 строчку, для сравнения - соседняя Тюменская область - 24 место, а Ямало-Ненецкий автономный округ - 64 позицию.

Муниципалитеты Ханты-Мансийского автономного округа также имеют своих лидеров и аутсайдеров. По данным окружного департамента здравоохранения на 5 июля, худшие показатели зафиксированы в вотчине "Роснефти" - Нефтеюганске и Нефтеюганском районе.

Как сообщила Накануне.RU главврач Нефтеюганской районной больницы Ольга Ноговицина, причиной такого "проседания" стало недоверие граждан к вакцине: в интернете появляется множество вредных и опасных мифов о прививке, которые приходится опровергать медработникам - вести просветительскую работу на предприятиях. Врачи отмечают, что только вакцинация и соблюдение всех правил профилактики поможет избежать введения дополнительных ограничений и снижение уже введенных.

"Темп вакцинации, который нам удалось набрать на прошлой неделе, к сожалению, снизился. Это связано, в первую очередь с недоверием людей. Ведем большую санитарно-просветительскую работу. Я лично сама проводила пять или шесть встреч на предприятиях, где выступала перед коллективами с рассказами об истории вакцинации и ее необходимости. А также с разъяснениями о том, что эпидемию можно остановить только путем вакцинации. К сожалению, люди дезинформированы "желтой прессой" и размещенными в них антипрививочными статьями. Но после встреч отмечался положительный сдвиг, увеличивалось число людей, которые вакцинировались", - прокомментировала ситуацию Ольга Ноговицина.

Она отметила, что в настоящее время вакцинация абсолютно доступна. Записаться на прививку можно через регистратуру поликлиники, а также через сайт Госуслуги. Кроме того, можно прийти в больницу и в порядке общей очереди зайти в прививочный кабинет.

"Вакцина имеется. В настоящий момент в остатке больше 1 тыс. вакцин", - подчеркнула Ольга Ноговицина.

Для вакцинации населения в Нефтеюганском районе созданы все условия, вакцина всегда в наличии, работают мобильные, выездные прививочные бригады. В минувшие выходные мобильный пункт вакцинации открылся в Пойковском. В нем работает выездная бригада медиков взрослой поликлиники. Вакцинация производится отечественным препаратом "Спутник V", поэтому пункт оборудован морозильной камерой для хранения препарата. Поставить прививку могут все совершеннолетние жители района.

Перед тем, как поставить укол, пациента, как и в поликлинике осматривает терапевт и, если нет противопоказаний к вакцинированию, ставит прививку. После укола в течение получаса пациент находится под присмотром врачей.

Как отмечают медработники Нефтеюганского района, уже неоднократно подтверждено, что привитые от COVID-19 пациенты в случае заражения заболевание переносят легче, без тяжелых последствий для организма, быстрее возвращаются в строй. Врачи доказывают это на собственном примере. Так, жительница Пойковского, заведующая детской поликлиникой Светлана Васильченко, сообщила, что поставила прививку после того, как было разрешено прививать людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

"Как врач, всегда верила в огромную силу вакцин и по опыту знаю, что прививки – лучшая профилактика инфекций. Как бы ты ни был осторожен, вирусы очень мобильны и высокозаразны. Поэтому, как только было дано разрешение вакцинировать лиц старшего возраста, немедленно сделала прививку – к сожалению, у меня есть хронические заболевания, поэтому рисковать не стала. Вакцинацию перенесла хорошо, работаю, и советую всем последовать моему примеру", - высказалась она.

В настоящий момент, согласно данным федерального оперштаба по противодействию COVID-19, противопоказаниями к вакцинации являются:

возраст до 18 лет;

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через две - четыре недели после выздоровления или ремиссии,

при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Всем остальным делать прививку можно. Председатель общественного совета Нефтеюганского района, директор библиотечной системы района Татьяна Занкина сообщила корреспонденту Накануне.RU, что прививку поставила еще в апреле.

"Прививку сделала чтобы быть спокойной за свое здоровье, а также здоровье родных и близких мне людей. Хотелось быть уверенной, что я не стану переносчиком этого заболевания в своем коллективе. Кроме того, я думала о том, что лето мне хочется провести в более комфортной и безопасной для себя ситуации. Прививка дает уверенность, что я обезопасила себя, пусть не на 100%, но на 90% точно. Решение вакцинироваться приняла самостоятельно. Проснулась утром: сказала мужу, что сделаю прививку. Он сказал, что тоже пойдет. У меня есть знакомые, которые до последнего сопротивляются, не хотят делать прививку. Стараюсь убедить личным примером. От вакцины у меня ничего не выросло, чувствую себя хорошо, никто не зомбирует", - прокомментировала Татьяна Занкина мифы о вакцинации, самым абсурдным из которых является то, что привитым якобы "вживляют микрочипы для контроля их разума".

Записаться на прививку, по словам общественницы, было просто, она сделала это через сайт Госуслуги.

По словам Занкиной, вакцинировалась она "Спутником V". После первой прививки немного болела рука. Температура не превышала 36,9. После второго компонента температура поднималась до 37 градусов. Ее супруг и после первой, и после второй прививки был с температурой 37 градусов.

"То есть, достаточно комфортно перенесла вакцинацию. Прививки сейчас абсолютно доступны. Раньше была запись, для тех, кто с февраля начал прививаться. Но уже с мая спокойно можно подойти в доврачебный кабинет с прививочным сертификатом и пройти на прививку. Очередей, чтобы записывали у нас нет", - отметила общественница.

Она также подчеркнула, что поддерживает обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

"Прививку нужно сделать всем людям, работающим в сфере обслуживания. Мы должны быть уверены, что они провакцинированы и не несут опасности. Также как и люди, работающие с детьми. Кроме того, у нас есть вахтовики, которые приезжают в регион. По статистике, вспышки коронавируса у нас были как раз на предприятиях - люди приезжали сюда уже зараженные. В итоге эти очаги и происходили. Потому те, кто работает вахтовым методом, тоже долны быть привиты", - высказалась Татьяна Занкина.

В настоящее время в районе сделали прививку 42 % населения от общего числа граждан, подлежащих вакцинации.