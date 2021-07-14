В отношении адвоката основного подозреваемого в поставках кокаина из Аргентины в Россию возбудили дело

Адвокат Абубакар Вадаев, защищавший основного фигуранта дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию, подозревается в подделке адвокатского ордера, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В следственном комитете подтверждают информацию о возбуждении дела. Однако не называют фамилию и имя защитника.

"Руководителем Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Московской области 1957 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ ("Изготовление и использование заведомо поддельного официального документа")", - сообщат в ГСУ по Москве.

В марте 2020 года подозреваемый был исключен из реестра адвокатов Чеченской Республики.