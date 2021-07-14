15 Июля 2021
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Происшествия В России
(2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Вологодской области мошенники от лица губернатора выпрашивали деньги у предприятий

В Вологодской области мошенники начали делать массовые рассылки предприятиям якобы от губернатора Олега Кувшинникова с просьбами перечислить деньги на реализацию государственных программ, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщил сам Кувшинников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в "ВКонтакте".

"Буквально несколько дней назад Вологодскую область захлестнула волна писем якобы за подписью губернатора и телефонных звонков якобы от заместителей губернатора с просьбой перевести деньги на реализацию государственных, муниципальных программ. Это ложь, мы никогда ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий, на реализацию государственных муниципальных программ. У нас деньги есть, бюджет профицитный, поэтому не обращайте внимания и никогда никому не переводите деньги" - высказался он.

Материалы направлены в областное управление МВД РФ.

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Теги: Олег Кувшинников, мошенники, губернатор



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