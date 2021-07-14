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Происшествия В России
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Пензенский областной суд осудил 27 человек за массовую драку в Чемодановке

Сегодня Пензенский областной суд вынес обвинительный приговор 27 жителям Пензенской области. Их признали виновными в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ). Еще один человек был оправдан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Двое из 27 осужденных были осуждены по более тяжким статьям. Одного фигуранта признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), другой – в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ).

13 июня 2019 г. В Чемодановке произошла массовая драка с участием цыган. Ранее сообщалось, что драке предшествовала "ссора на бытовой почве". По данным местных СМИ, цыган приставал к девушке, за нее заступился односельчанин, однако был избит. После этого местные жители пришли к дому цыгана на ул. Кузнецова, там и произошла массовая драка.

Для участия в побоище прибыли представители цыганской национальности. Они начали угрожать местным жителям расправой, захватом Чемодановки цыганами, сопровождая свои угрозы бранью и оскорблениями. В ход пошли также камни, кирпичи, обломки шифера и палки - их нападавшие кидали "в скопление располагавшихся на прилегающей местности граждан нецыганской национальности и принадлежащие им автомобили, после чего, используя в качестве оружия деревянные палки, металлические бруски, бытовой и сельскохозяйственный инвентарь, напали на местных жителей, нанося удары", - говорится в сообщении суда.

В результате пострадали 21 человек и три автомобиля, ограждение дома. Кроме того, была создана угроза применения насилия и повреждения имущества неограниченно большого круга лиц, находившихся на близлежащей территории.

"В ходе конфликта один из подсудимых Ю.Н., 1980 г.р., нанес три удара деревянным бруском по голове Г., от которых мужчина, 1985 г.р. скончался в больнице 14 июня 2019 года. Другой подсудимый Я.П, 1987 г.р., нанес удар лопатой по голове потерпевшему П. В результате мужчине были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - сообщает суд.

Разнимать драку пришлось полицейским и росгвардейцам. На время подавления массовых беспорядков было перекрыто движение по ул. Кузнецова. В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступления не признали.

С учетом личностных характеристик, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, Ю.Н., виновному в гибели Г., назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Я.П., причинившему тяжкий вред здоровью потерпевшему П,. - семь лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначено наказание от двух до трех лет лишения свободы, они освобождены из-под стражи в связи отбытием наказания.

Суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших: П. и супруги погибшего Г. о взыскании компенсации морального вреда, причинённого преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

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Теги: конфликт, цыгане, драка, уголовное дело, чемодановка, массовая драка



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