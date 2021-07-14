Главный фигурант дела о контрабанде кокаина из Аргентины заявил, что в поставках замешан экс-посол РФ

Бизнесмен Андрей Ковальчук заявил, что в поставках наркотиков якобы был замешан бывший посол РФ в Аргентине Виктор Корнелли и его первый заместитель Олег Воробьев. Фрагмент открытого письма опубликовал telegram-канал Mash.

Свою вину в контрабанде и сбыте наркотиков Ковальчук категорически отрицает. Также заявляет о непричастности других фигурантов.

Ковальчука обвиняют в том, что в 2016 г. он переправлял российской диппочтой кокаин из Аргентины в Европу - 400 кг. Чемоданы с ним нашли даже в школе при посольстве. Сдал схему Олег Воробьев, сотрудник посольства.

Суд в Москве приступил к рассмотрению дела о контрабанде кокаина в феврале 2020 года. Всего в рамках дела были задержаны шесть человек. Четверо из них предстают перед судом в России, напоминает Regnum.

В Аргентине судебный процесс по делу начался в феврале 2021 года. Один из обвиняемых, механик Александр Чикало заявил о своей непричастности к организации поставок. Он заявил, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, однако он отказался.

Второй обвиняемый - бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. По его словам, он не знает, в чем его обвиняют.

В Дорогомиловском суде Москвы 10 февраля допросили бывшего посла РФ в Аргентине Виктора Коронелли. Он сообщил, что предполагаемого организатора преступления - бизнесмена Андрея Ковальчука он видел всего один раз.