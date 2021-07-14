14 Июля 2021
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Общество Курганская область Уральский ФО
водка, алкоголь, спиртное (2018) | Фото: Pixabay

В Курганской области предположительно казаки напоили четырех детей

В Курганской области трое мужчин напоили спиртным трех девочек девяти, 11 и 13 лет, и девятилетнего мальчика, страдающего сахарным диабетом. Предположительно это сделали казаки.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля, в деревне Грачево Кетовского района. Telegram-канал "Тимофей Невежин" сообщает, что мужчины якобы напоили детей алкоголем, после чего раздели их догола и сфотографировали.

В региональном МВД подтверждают информацию о том, что в полицию от матери несовершеннолетней поступило заявление о вовлечении ее дочери в распитии спиртного.

"В заявлении было указано, кто предложил подростку и её друзьям в возрасте от 11 до 15 лет алкоголь. Полицейские опросили всех лиц, участвовавших в распитии спиртного: четырех несовершеннолетних и трех взрослых, двое из которых — родственники заявительницы", - цитирует правоохранителей "Подъем".

На мужчин, напоивших детей, были составлены протоколы, также протоколы были составлены в отношении родителей подростков — за распитие спиртного и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых.

В МВД не смогли подтвердить, что это были казаки, и уточнили, что расследование фотосъемки обнаженных детей — в компетенции СКР. Получить оперативно официальный комментарий ведомства Накануне.RU не удалось.

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Теги: дети, распитие спиртных напитков, алкоголь, несовершеннолетние, казаки



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