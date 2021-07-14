«Сила в правде»: как социолог Максим Шугалей видит решение проблем малого бизнеса в условиях пандемии

Мнением по основному вопросу сегодняшней пресс-конференции на радио «Комсомольская правда» поделился президент Фонда защиты национальных ценностей.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Среди участников конференции был и Максим Шугалей, социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей. Многим Шугалей уже известен своей необыкновенной историей жизни – поехав с исследованием в Ливию, он попал в заключение в местную тюрьму «Митига», которое продлилось полтора года. Многие уже посмотрели 2 фильма о биографии ученого.

Темой пресс-конференции были бизнес, кластеры, инвестиции и решение их проблем в Петербурге во время пандемии. Отдельное внимание было уделено проблемам малого бизнеса, сильнее остальных ощутившего на себе удар от ограничительных мер. Во время обсуждения вопроса о роли малого бизнеса в потребностях крупной промышленности и пользы от этого для страны в целом, Максим выразил другую позицию – обратить внимание в первую очередь не на выгоду для крупного производства, не на роль малого бизнеса для государства, а на насущные потребности людей, нуждающихся в поддержке государства, что в особенности касается малого бизнеса, который изо всех сил пытается удержаться на плаву и для которого зачастую малейшие внешние колебания могут стать фатальными.

Вот как Шугалей ответил на вопрос ведущей:

- Скажите, на Ваш взгляд, в сегодняшней очень тяжелой ситуации для нашего города, какие первоочередные шаги должны предпринять власти, чиновники, что им делать и как помочь городу выбраться из этого?

- Хотя я не располагаю столь точными данными, как мои коллеги, – я ведь не предприниматель – я считаю, что все должно быть честно, по правде. Если мы субсидируем только тот бизнес, который посчитаем «полезным», а вон тот, «неполезный», пусть отживет сам, это будет нечестно. Мы не можем так решать. Как говорится, «сила – в правде». Все оказались в пандемии, все пострадали в одинаковой степени. К примеру, какая-то семья открыла 5 лет назад ресторан, который и кормил их, а теперь им скажут, что они не входят в число первостепенно важных для развития промышленности страны? Должна же быть справедливость. Я считаю, помощь должна быть оказана в равной мере, независимо от «экспертного» мнения о том, кому она якобы нужна, а кому – нет. Все, кто пострадал от ограничительных мер, введенных государством для защиты здоровья граждан, должны получить поддержку. Возможно, это не всегда деньги. Кому-то можно позволить не платить аренду, кому-то пойти навстречу в других потребностях. Иначе мы рискуем прийти к мысли, что если пенсионерам осталось меньше, то и платить им надо меньше, а вот молодежь еще пригодится… Это попахивает опасной идеологией.

Напомним, выборы в петербургский ЗакС состоятся с 17 по 19 сентября.