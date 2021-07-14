14 Июля 2021
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Общество Свердловская область
выставка, моя история, рмк, философский пароход (2021) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Благотворительный фонд РМК помог создать выставку, посвящённую 100-летию постреволюционной российской эмиграции

В парке «Россия – моя история» при поддержке Благотворительного фонда РМК открылась выставка, посвящённая 100-летию русской  послереволюционной эмиграции.

На горизонте – корабли, уходящие в туман, в зале – музыка 20-х годов прошлого столетия. Чтобы воссоздать настроение, с которым бывшие поданные русской империи покидали свою страну, перед открытием выставки гостям показали небольшой спектакль. Корнет пишет письмо, которое обращено и любимой женщине, и  Родине.

выставка, моя история, рмк, философский пароход(2021)|Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

«Вот так, 101 год назад в вечность из Крыма ушла эскадра русских людей – патриотов, казаков, офицеров и юнкеров! Сотню лет назад эти изгнанники создали в Галлиполи, Лемносе, Бизерте свою маленькую Россию. Это всё мы называем Русским Исходом. Периодом, когда звучали последние залпы Гражданской войны, и русские изгнанники только осваивались на чужбине, чтобы впоследствии воздвигнуть нерукотворный памятник – Русское Зарубежье», – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

выставка, моя история, рмк, философский пароход(2021)|Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Согласно документам, уезжали в эмиграцию разные люди. Разного имущественного положения, образовательного уровня, разной сословной принадлежности, разных профессий, вероисповеданий, политических взглядов, от представителей крестьянского сословия до членов Императорского Дома Романовых. По данным историков, около двух миллионов человек оказались за рубежом. Для многих из них главной мечтой было вернуться на Родину.

выставка, моя история, рмк, философский пароход(2021)|Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Проект открывшейся выставки вобрал в себя уникальные материалы: личные истории, фотографии из архива, предоставленного Еленой Чавчавадзе (АНО "Дирекция президентских программ"), личного архива Ирины Фёдоровой (Российский Имперский Союз-Орден), государственного архива административных органов Свердловской области, архива объединения историко-просветительских обществ "Наследие Империи", а также фотоматериалы, предоставленные доктором исторических наук, профессором Сергеем Смирновым.

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Теги: выставка, эмиграция, моя история, рмк



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