В Египте ожидают запуска чартеров из РФ на курорты страны к середине августа

В Египте ожидают запуска чартеров из России на курорты страны к середине августа, сообщает газета Egypt Independent.

Издание также отмечает, что в первое время число рейсов не превысит 50% от количества, которое было в 2015 году.

Для посещения Египта россиянам нужно предоставить либо сертификат о полной вакцинации "Спутником V", либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета в Египет.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты. Но вопрос о запуске чартерных рейсов пока не решен.

Напомним, что еще в начале июня в Российском союзе туриндустрии подтвердили скорое открытие рейсов в Египет. Ряд СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Россия откроет регулярное, а затем и чартерное авиасообщение с Египтом уже в начале июля.