14 Июля 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Россия  с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю", - говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, будет увеличено число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.

После визита российской делегации в Египет оперштаб примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом.

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Теги: авиасообщение, франция, чехия



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