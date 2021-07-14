Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией.

"Принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; Чехия по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю", - говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, будет увеличено число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.

После визита российской делегации в Египет оперштаб примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом.