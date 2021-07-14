В Перми глава субподрядчика строительства зоопарка получил "условку" за обналичивание 9 миллионов

В Перми бывший директор ООО "ИнвестЖилСтрой" наказан за незаконное обналичивание 9 млн руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Злоумышленник, возглавляя указанную организацию, выступающую подрядчиком при строительстве социально-значимого объекта в Перми, обналичил более 9 млн руб. В частности, зная, что оборот поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств запрещён, весной 2018 г. дал указание главному бухгалтеру создать подложные поручения о переводе денег на счета трёх организаций. Сопроводительные финансовые документы содержали сведения о якобы оказанных организации услугах по поставке оборудования, необходимого для строительных целей на одном из объектов. В действительности услуги не оказывали, а договоры отсутствовали.

При этом организации, на чьи расчётные счета переводили деньги, являлись "фирмами-однодневками" и финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Таким образом, бизнесмену с помощью поддельных документов удалось вывести из-под финансового и налогового контроля государства и обналичить 9 млн руб., принадлежащие "ИнвестЖилСтрою".

Суд приговорил экс-главу общества к двум годам условно с испытательным сроком в два года со штрафом в 250 тыс. руб. "Ъ-Прикамье" уточняет, что организация была субподрядчиком строительства зоопарка в Перми, контракт с ней "РЖД-строй" заключила в начале 2018 г.