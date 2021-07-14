В Челябинске технопарк оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами

В Челябинске технопарк "Тракторозаводский" оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора, в октябре 2020 года в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение директора ООО "Втормет-плюс" о возможных нарушениях природоохранного законодательства со стороны технопарка в части загрязнения почвы нефтепродуктами при проведении демонтажа емкости хранения ГСМ.

Технопарк привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Однако руководство технопарка обжаловало постановление в суд. Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление о назначении наказания без изменений.