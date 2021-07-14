14 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске технопарк оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами

В Челябинске технопарк "Тракторозаводский" оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора, в октябре 2020 года в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение директора ООО "Втормет-плюс" о возможных нарушениях природоохранного законодательства со стороны технопарка в части загрязнения почвы нефтепродуктами при проведении демонтажа емкости хранения ГСМ.

Технопарк привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Однако руководство технопарка обжаловало постановление в суд. Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление о назначении наказания без изменений.

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Теги: технопарк, штраф, нефтепродукты,



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