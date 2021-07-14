14 Июля 2021
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Общество В России Ленинградская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Ленобласти объявили конкурс агитационных частушек за вакцинацию от COVID-19

В сети обсуждают инициативу Дома народного творчества Ленинградской области, который запустил челлендж "ПрорвемсяПривьемся".

Участникам челленджа предлагается придумать "озорную частушку в поддержку вакцуинации от коронавируса". В течение месяца конкурсные работы будут публиковаться в соцсетях, а потом лучшие войдут в итоговый общий видеоролик.

В качестве примера на YouTube-канале Дома народного творчества уже опубликовано одно видео, в нем девушка исполняет частушки, одна из них такая:

"Я гуляю в маске,

Строю парням глазки,

Парни мне в ответ кричат:

"Предъяви сертификат!".

Инициатива была встречена пользователями неоднозначно, но многие все же считают, что такой вид пропаганды лучше, чем обязательная вакцинация без разъяснений и альтернатив.

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Теги: частушки, челлендж, вакцинация от коронавируса, агитация



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