Уральская пловчиха осталась недовольна качеством олимпийской формы от Zasport

Уральская пловчиха Дарья Устинова нелестно высказалась по поводу дизайна и качества материала олимпийской формы, в которой ей и другим спортсменам придется ехать на Олимпийские игры в Токио. О своих впечатлениях девушка рассказала на личной странице в Instagram.

В посте спортсменка предложила подписчикам оценить форму по фото, а уже в комментариях раскрыла больше подробностей своего недовольства. По ее словам, и дизайном и качеством одежда от компании Zasport сильно уступает олимпийской форме компании Bosco. Пловчиха также добавила, что "не купила бы ничего из этой коллекции".

Напомним, что Bosco на протяжении 15 лет разрабатывала олимпийскую форму для российской сборной. Однако в 2017 г. компании Zasport впервые выдали право на производство одежды для лучших спортсменов РФ. Компанию сейчас возглавляет дочь руководителя ФСБ генерал-полковника Михаила Шекина Анастасия Задорина.

Уроженка из Каменска-Уральского Дарья Устинова стала финалисткой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г.