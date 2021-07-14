Спасатели завершили работы в пострадавшем от наводнения свердловском муниципалитете

Спасатели МЧС завершили аварийно-восстановительные работы в пострадавшем от наводнения Горноуральском городском округе.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области затопило несколько населенных пунктов. В Горноуральском, Верхней и Нижней Салде вводили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в связи со стабилизацией обстановки и завершением работ группировка специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга в полном составе отправилась в пункт постоянной дислокации. Во время пребывания в зоне ЧС спасатели проводили мониторинг подтопленной территории с помощью беспилотного летательного аппарата. Всего было совершено 19 полетов, общая площадь мониторинга составила почти 18 квадратных километров.

В 57 жилых домах специалисты откачали воду и выполнили просушку помещений. Также они помогали жителям села Николо-Павловское в уборке придомовых территорий от мусора и восстановлению поваленных ограждений.

Сейчас в Горноуральском городском округе продолжается работа комиссии по обследованию и оценке пострадавшего имущества. Проводится сбор заявлений от населения для проведения компенсационных выплат.

Напомним, что выплаты пострадавшим от паводка свердловчанам уже начались.