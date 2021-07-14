Шапко-кот и Мишка-неваляшка: ОКР напомнил про талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России еще раз представил талисманы сборной на Олимпиаде в Токио. Еще раз – потому что, как оказалось, им уже два года – Игры были перенесены.

Предполагается, что Мишка-неваляшка и Шапко-кот будут появляться в аккаунтах сборной во время соревнований.

В ОКР сообщили о характерах и особенностях зверят-талисманов.

"Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить.

А кот достаточно серьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", - сообщили в ОКР.