Жителя Магнитогорска подозревают в торговле фиктивными справками о прохождении исследования на COVID-19

Жителя Магнитогорска подозревают в продаже фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Иностранным гражданам для оформления разрешительных документов для нахождения на территории Российской Федерации необходимы были справки о прохождении исследования на COVID-19. Чтобы получить справки в кратчайшие сроки, они обратились к неизвестному, который за 3 тыс. рублей выдал им фиктивную справку о прохождении исследования на COVID-19.

Подозреваемого установили. Им оказался местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.