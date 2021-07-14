Российских регбисток в Токио изолировали из-за риска коронавируса

Российскую женскую сборную по регби изолировали в Токио на два дня – до получения результатов ПЦР-тестирования. Если тесты девушек будут отрицательными, им позволят присоединиться к другим спортсменам и принять участие в соревнованиях, передает "Интерфакс".

В изоляцию спортсменок из России отправили после того, как выяснилось, что у массажиста сборной коронавирус. Его, по данным СМИ, сейчас госпитализировали в одну из японских больниц.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Спортсмены уже начали заселяться в Олимпийскую деревню, в которой для случаев как с российскими регбистками оборудован изолятор.