14 Июля 2021
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Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Российских регбисток в Токио изолировали из-за риска коронавируса

Российскую женскую сборную по регби изолировали в Токио на два дня – до получения результатов ПЦР-тестирования. Если тесты девушек будут отрицательными, им позволят присоединиться к другим спортсменам и принять участие в соревнованиях, передает "Интерфакс".

В изоляцию спортсменок из России отправили после того, как выяснилось, что у массажиста сборной коронавирус. Его, по данным СМИ, сейчас госпитализировали в одну из японских больниц.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Спортсмены уже начали заселяться в Олимпийскую деревню, в которой для случаев как с российскими регбистками оборудован изолятор.

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Теги: регби, изоляция, олимпиада в токио, коронавирус, пцр-тесты, массажист



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