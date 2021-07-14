14 Июля 2021
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Происшествия В России Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Гособвинитель просит для Эдварда Била два года ограничения свободы

Гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС.

1 апреля автомобиль Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Сам Бил заявлял, что ехал со скоростью 80–90 километров в час и не понимает, как выехал на встречку.

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова.

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Теги: эдвард бил, дтп



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