Гособвинитель просит для Эдварда Била два года ограничения свободы

Гособвинение попросило назначить два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, передает ТАСС.

1 апреля автомобиль Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Сам Бил заявлял, что ехал со скоростью 80–90 километров в час и не понимает, как выехал на встречку.

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело блогера. Потерпевшей по делу проходит консультант Госдумы Мария Артемова.