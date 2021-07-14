Школьница, подстреленная химмашевским стрелком, начала вставать. Пока с поддержкой

Девятилетняя девочка из Екатеринбурга, которая 30 мая была ранена на Химмаше во время обстрела, постепенно идет на поправку. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

По его словам, температура тела ребенка находится в пределах нормы. Сейчас она продолжает понемногу вставать на ноги, но пока только с поддержкой.

"Ребенок получает необходимый комплекс лечения и консультации специалистов. Состояние средней тяжести", - добавил Шестаков.

Устроившим стрельбу с балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.