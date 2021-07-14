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Происшествия Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Школьница, подстреленная химмашевским стрелком, начала вставать. Пока с поддержкой

Девятилетняя девочка из Екатеринбурга, которая 30 мая была ранена на Химмаше во время обстрела, постепенно идет на поправку. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

По его словам, температура тела ребенка находится в пределах нормы. Сейчас она продолжает понемногу вставать на ноги, но пока только с поддержкой.

"Ребенок получает необходимый комплекс лечения и консультации специалистов. Состояние средней тяжести", - добавил Шестаков.

Устроившим стрельбу с балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".

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Теги: химмаш, стрелок, девочка, ребенок, ранение



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