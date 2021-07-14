"Облик города на десятилетия вперед": в уральской столице обсудили концепцию "Екатеринбург-Сити"

Сегодня, 14 июля, в администрации Екатеринбурга прошел архитектурно-градостроительный совет. Заседание состоялось под председательством главы города Алексея Орлова. Как передает корреспондент Накануне.RU, на первом в обновленном составе заседании совет рассмотрел концепцию многофункционального городского центра "Екатеринбург-Сити".

Напомним, проект "Екатеринбург-Сити" недавно был представлен на международной выставке "Иннопром-2021". Его концепция предусматривает как офисные, так и жилые помещения, а также фитнес-клуб, торгово-развлекательный центр, гастромолл и другие объекты общей площадью 346 тыс. 579 квадратных метров.

Половина площадей будет отдана под проживание, остальная пойдет под коммерческое использование. Сдача проекта планируется в 2031 году.

Как рассказал сегодня генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин, реализация этой концепции позволит создать привлекательный центр города.

"Позволит проводить общественные мероприятия и насытить его полноценной жизнью. Чтобы он жил с утра до вечера, ночью и до следующего утра", - отметил Мордовин.

Как сообщил архитектор Сергей Алейников, который занимался проектированием "Екатеринбург-Сити", его концепция заключается в следующем.

"Это не центр бизнеса, не центр торговли. Это просто городской центр для людей, которые могут сюда прийти, приехать, отдохнуть", - сказал Алейников.

Как отметил глава города Алексей Орлов, проект очень серьезный. После небольшой презентации члены совета стали задавать вопросы инициаторам проекта. Один из них поинтересовался, какие общественные здания городского значения там предусмотрены.

Евгений Мордовин ответил, что вся стилобатная часть планируется под нужды горожан.

"Там будут размещаться те функции, которые нужны людям", - сообщил Мордовин.

А Сергей Алейников добавил, что рядом уже есть "Ельцин-центр", Театр драмы и правительственные здания.

"Это место уже насыщено всеми функциями, которые присущи центру. Это не значит, что здесь надо взять и построить еще один театр. А насытить стилобатные части галереями, выставками – тем, чего не хватает – это будет другое дело. Консерваторию мы там строить не будем", - заявил Алейников.

Другой участник заседания поинтересовался, как застройщик планирует сохранить растущие в этой зоне старые деревья – в частности, 150-летний дуб.

"За этот дуб там горой стоят. Сад Казанцева полностью остается, от него все зоны соблюдены. А дуб, который там стоит – на сегодняшний день есть возможность пересадить его в другое место", - ответил Сергей Алейников.

Еще один член совета раскритиковал концепцию.

"Она у меня вызвала чувство глубокого разочарования. Во-первых, полностью отсутствует архитектурный образ Екатеринбурга, и даже попыток не сделано. Поставлено несколько точек, причем очень случайно и хаотично. Планировочная композиция вызывает только сожаление, она совершенно непонятна. Это что-то вялое, рассыпающееся на отдельные части. Ощущение, что территорию отдали 25 застройщикам, и каждый строит, где что хочет", - поделился мнением участник мероприятия, добавив, что такая активность "может съесть город".

Мэр Алексей Орлов заявил, что поэтому данный вопрос и был вынесен на заседание архитектурно-строительного совета.

"Есть несколько вариантов решения – либо одобрить, либо отправить на доработку. От вас поступили серьезные замечания к этой концепции, но, наверное, не может быть единого мнения – у каждого архитектора оно свое", - отметил глава уральской столицы.

Он выразил надежду, что инициаторы проекта учтут все эти моменты, поскольку речь идет о самой центральной части Екатеринбурга.

"Это определит облик города на десятилетия вперед. Здесь ошибок быть не должно, и мнение экспертного и архитектурного сообщества должно быть консолидированным", - добавил Орлов.

После продолжительного обсуждения на голосование был вынесен вопрос: принять изложенную концепцию за основу и дорабатывать ее с учетом поступивших предложений. Большинство членов совета проголосовали "за", один выступил против и один воздержался.

"Большое спасибо за участие, дискуссию и неравнодушное отношение к этому проекту", - подвел итог заседания Алексей Орлов.