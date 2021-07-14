Собчак опровергла слова Канделаки, что они поругались "из-за мужчины"

Ксения Собчак опровергла слова Тины Канделаки о том, что две телеведущие поругались когда-то "из-за мужчины".

"Поругались мы из-за того, что Тинатин подписала письмо против Ходорковского, когда он сидел в тюрьме. По просьбе Суркова, кстати, чтобы "создать фон поддержки второго приговора", а я ее публично осудила, предварительно сказав, что это сделаю, так как считаю, что это было коллективное письмо подлецов", - написала Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Телеведущая утверждает: у них с Тиной никогда не было "пересечения по мужчинам". Собчак довольно едко отзывается о вкусах Канделаки: "У нас разное ощущение стиля не только в одежде, Тинатин, но и в мужчинах. Я не ношу черные колготы летом и броские костюмчики в стиле "пухленькая чиновница на люксе", не сплю с прихлебателями Чемезова ради сытой жизни и теплого места на МАТЧ ТВ. Я люблю талантливых и классных, и судя по тому, как Тинатин облизывала моего мужа пригласив на интервью, она – тоже", - пишет Собчак (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее Собчак писала в своем канале о неудачах продюсерского проекта Канделаки, сотрудничавшего с интернет-кинотеатром ivi.