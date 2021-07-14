Исследование: Темпы инфляции продолжают опережать доходы россиян

В первом полугодии 2021 года рост зарплат россиян по-прежнему не успевал за инфляцией, говорится в исследовании Банка данных заработных плат hh.ru. Причем такая тенденция продолжается с 2020 года.

Аналитики отмечают, что только в 2019 году в российских компаниях темпы роста зарплат соответствовали показателям уровня инфляции.

За первые шесть месяцев текущего года доходы россиян в среднем увеличились на 4,1 %. Инфляция, по данным Минэкономразвития, в январе-апреле 2021 года составила выше 5%.

По регионам самую лучшую динамику по росту зарплат показал Северо-Кавказский федеральный округ: совокупный доход там вырос на 13%, до 40 432 руб. Худшие показатели прироста — в Северо-Западном федеральном округе (0%, 42 104 руб.).

Самая благоприятная ситуация оказалась в сфере IT, строительства, продуктов питания, хуже всего динамика была в области химической промышленности, пишет "Газета.ру".

Напомним, обновленный макроэкономический прогноз Минэкономразвития России до 2024 года обещает россиянам рост среднемесячной зарплаты почти на 5 тыс. руб. или на 9,1% уже в текущем году (относительно уровня 2020 года). В министерстве считают, что в этом году средняя зарплата россиянина превысит 56 тыс. руб.