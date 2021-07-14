14 Июля 2021
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Политика Свердловская область
Дмитрий Ионин (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Ионин сдал документы на выдвижение в Госдуму

Депутат Дмитрий Ионин сегодня подал документы в избирком на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Впереди непростая борьба. Угрожают "чернухой" и административным давлением. Но это значит лишь, что есть реальные шансы победить. Слабым не угрожают, их просто не замечают. Победить реально, если нашей команде удастся убедить людей в сентябре не отсиживаться дома, как того хочет партия власти - а прийти на выборы вместе с родными, близкими, друзьями. Не все депутаты бесполезны, как пытаются нам внушить! Есть и те, кто #НаСторонеНарода 100%", - пишет депутат.

Избирается он по 170 Березовскому избирательному округу (Свердловская область), в который входят Кировский и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга, Березовский, Реж, Артемовский и Алапаевский район.

Напомним, что депутат предложил соискателям парламентского мандата пройти проверку на полиграфе, продемонстрировав свою решимость на собственном примере. Дмитрий показал видео, как он сам проходит подобную проверку. Ему задали несколько вопросов - например, присваивал ли он деньги избирателей, будучи депутатом Госдумы.

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Теги: Госдума, документ, Ионин



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