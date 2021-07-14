Евгений Киселев в Киеве достал Парфенова вопросом "чей Крым?"

Интервью, которое российский журналист Леонид Парфенов дал в Киеве экс-коллеге Евгению Киселеву, получилось скандальным. Главным образом из-за комментариев, которые интервьюер и его гость дали уже после беседы на камеру.

Парфенов привез на Украину документальный фильм о грузинском вине, но Киселев устроил интервью про политические взгляды и отношения двух государств. Это Парфенову не понравилось.

На своей странице в Facebook Киселев так и написал: "В этот же раз мне вовсе не хотелось говорить про грузинское виноделие, хотелось получить несколько штрихов к "портрету на фоне" - портрету Леонида Парфенова на фоне всего, что сейчас происходит в России и вокруг нее, в том числе в Украине". Ответы российского журналиста Киселева не устраивали, в комментариях он пишет о своем госте: "Его [Парфенова] можно только жесткими вопросами расшевелить - только загнав его на территорию, где перекрещиваются между собой политика, мораль и нравственность".

Больше всего Киселева, судя по всему, не устроил уход от вопроса "чей Крым?".

Парфенов в итоге записал видеокомментарий к ситуации, в котором посыпает голову пеплом, мол, зачем же согласился на это интервью. Бывший подчиненный Киселева винит экс-шефа в непрофессионализме при подготовке интервью и в яростном желании доказать неправоту Парфенова. "Есть такой тип русских, живущих за границей. Им мало убежденности в своей правоте, что они за границей живут. Им нужно непременно доказывать ошибочность твоего решения, что ты продолжаешь в России жить. И, собственно, они не задают никаких вопросов: это их утверждение, это их суждение. Они доказывают, как они правы и живут в царстве свободы, а ты – раб и лох от того, что остался. И никакие аргументы, что кроме сосуществования с политическим режимом есть какие-то другие смыслы и цели жить на родине, не проходят", - говорит Парфенов об интервью с Киселевым.

Также Парфенов сравнил количество подписчиков у своего канала на YouTube и у Киселева – сравнение оказалось не в пользу последнего, у экс-главы НТВ в десять раз меньше подписчиков.