Расценки размещения на сайте nakanune.ru предвыборных агитационных материалов кандидатов на Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва
Расценки Общество с ограниченной ответственностью «Институт информационных технологий» на размещение на сайте nakanune.ru (зарегистрирован в качестве средства массовой информации) предвыборных агитационных материалов кандидатов на Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года
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Аналитический материал-статья,
интервью, комментарии
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Информационные сообщения
(стоимость 1 сообщения)
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Баннер 728*90
(стоимость за 1 неделю)
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Баннер 240*400
(стоимость за 1 неделю)
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Баннер 234*120
(стоимость за 1 неделю)
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100 000
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50 000
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45 000
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25 000
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10 000
Командировочные расходы возмещаются отдельно.
Коэффициент за размещение в предпоследнюю перед выборами неделю – 1,5, в последнюю перед выборами неделю – 2,0
Размещение предвыборной агитации производится на условиях полной предварительной оплаты.
Цены указаны в рублях в рублях, НДС не облагается.
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