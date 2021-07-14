14 Июля 2021
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Накануне.ru (2009) | Фото: Накануне.RU

Расценки размещения на сайте nakanune.ru предвыборных агитационных материалов кандидатов на  Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва

Расценки Общество с ограниченной ответственностью «Институт информационных технологий» на размещение на сайте nakanune.ru (зарегистрирован в качестве средства массовой информации) предвыборных агитационных материалов кандидатов на Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Аналитический материал-статья,

интервью, комментарии

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10 000

Командировочные расходы возмещаются отдельно.

Коэффициент за размещение в предпоследнюю перед выборами неделю – 1,5, в последнюю перед выборами неделю – 2,0

Размещение предвыборной агитации производится на условиях полной предварительной оплаты.

Цены указаны в рублях в рублях, НДС не облагается.

620063, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16, 3 этаж; Тел. (343) 295-10-45

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