Расценки размещения на сайте nakanune.ru предвыборных агитационных материалов кандидатов на Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва

Расценки Общество с ограниченной ответственностью «Институт информационных технологий» на размещение на сайте nakanune.ru (зарегистрирован в качестве средства массовой информации) предвыборных агитационных материалов кандидатов на Выборах депутатов Думы города Сургута седьмого созыва и выборах депутатов Думы Сургутского района седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Аналитический материал-статья, интервью, комментарии Информационные сообщения (стоимость 1 сообщения) Баннер 728*90 (стоимость за 1 неделю) Баннер 240*400 (стоимость за 1 неделю) Баннер 234*120 (стоимость за 1 неделю) 100 000 50 000 45 000 25 000 10 000

Командировочные расходы возмещаются отдельно.

Коэффициент за размещение в предпоследнюю перед выборами неделю – 1,5, в последнюю перед выборами неделю – 2,0

Размещение предвыборной агитации производится на условиях полной предварительной оплаты.

Цены указаны в рублях в рублях, НДС не облагается.

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