Компания из Москвы выполнит работы по обоснованию инвестиций строительства метротрама в Челябинске

В Челябинске выбрали подрядчика для выполнения комплекса работ по созданию документации по обоснованию инвестиций строительства линий метротрама. Соответствующая информация опубликована на сайте ХП "Конгресс-холл", передает корреспондент Накануне.RU.

На участие в конкурентных переговорах была подана только одна заявка от АО "Моспроект-3". Она соответствовала требованиям документации. Однако конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися в связи с тем, что была подана только одна заявка.

"Договор подлежит заключению с единственным участником конкурентных переговоров при условии достижения согласия по всем условиям договора", - говорится в протоколе рассмотрения заявок.

"Моспроект-3" является одним из ключевых участников проекта строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена, выполняет работы по проектированию линии метро в поселке Комунарка, а также Юго-Восточной хорды.

Напомним, ХП "Конгресс-холл" выступило заказчиком конкурентных переговоров. Начальная цена договора не устанавливается. Она будет определена заказчиком на основании результатов анализа поступивших предложений от участников. Выполнить работы подрядчик должен будет до мая 2020 года.

Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита. 21 мая Алексей Текслер представил проект челябинского метротрамвая. Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая.

ХП "Конгресс-холл" выступало заказчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года основной подрядчик строительства ПО "Монтажник" был признан банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. По факту мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и халатности при строительстве конгресс-холла были возбуждены уголовные дела.