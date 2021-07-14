"Артефакты требуют неукоснительной точности". Исследователь - о выставке вещей, найденных на месте гибели группы Дятлова

В Екатеринбурге открылась выставка "артефактов с месте гибели группы Игоря Дятлова", где глава "Фонда памяти" погибших туристов Юрий Кунцевич представил "найденные на перевале" вещи студентов – например, курительную трубку, секстант и фотоаппарат. Также Кунцевич заявил о том, что на выставке есть несколько предметов, которые могут указывать на инсценировку на месте трагедии. Речь идёт об армейской фляжке и стальном шипе, выломанном из отриконенного ботинка. Он считает, что фляжка, обнаруженная в палатке на месте трагедии, не могла принадлежать членам экспедиции, так как они отправились в экспедицию без спирта и вообще были людьми непьющими.

Писатель, руководитель межрегионального "Общества памяти группы Игоря Дятлова" Олег Архипов, комментируя Накануне.RU открывшуюся в Екатеринбурге выставку, отметил, что экспозиция представленных вещей участников туристской группы Игоря Дятлова – "событие прекрасное, но необходимо относиться к ней профессионально и ответственно именно с точки зрения исторического подхода". Приводим мнение исследователя полностью.

"Артефакты есть артефакты, и они требуют неукоснительной точности. Тот факт, что у Юрия Кунцевича хранились некоторые предметы из рокового похода 1959 г. – не секрет. Но когда детально всматриваешься в фотографии с упомянутой экспозиции и вчитываешься в подписи под представленными экспонатами, то невольно задаёшься своевременными вопросами.

Кунцевич демонстрирует фотоаппарат, заявляя, что он, дескать, Семёна Золотарёва. И якобы с него был сделан известный теперь на весь мир 34-й кадр. Но тот кадр, о котором заявляет Юрий Константинович, был сделан с фотоаппарата "Зоркий" (488797) Георгия Кривонищенко. Беру, что называется, в свидетели "Уголовное дело без номера". Это плёнка №1, штатив прикручен (лист 17-б наблюдательного производства). С него сделано 34 кадра (лист 42 наблюдательного производства). Что касается фотоаппарата Золотарёва, то он был отправлен матери Семёна Алексеевича. В том же наблюдательном производстве имеется письмо Веры Ивановны Золотарёвой от 9 сентября 1959 г. прокурору-криминалисту областной прокуратуры Льву Иванову с просьбой отправить ей фотоаппарат погибшего сына в город Лермонтов (лист 68-69а), что и было уже сделано 10 сентября 1959 г. по квитанции №103 ценной посылкой. Чей фотоаппарат держит в своих заботливых руках Юрий Кунцевич?

От фотоаппарата перейдём к более прозаическим предметам и начнём с курительной трубки. В экспозиции подпись: "Трубка курительная принадлежала Александру Колеватову. Найдена на месте трагедии". Позвольте, но кто, когда и при каких обстоятельствах обнаружил эту трубку? Известно, что Александр во время своих предыдущих туристских походов позировал с трубкой. И имеются фотоснимки, подтверждающие этот факт. Но в материалах "Уголовного дела без номера" трубка никак не отмечена, как находка. Такого предмета не было обозначено ни в предварительной описи вещей погибших туристов, происходившей в ивдельском аэропорту в начале марта 1959 г. (листы дела 11-20), ни позднее, когда идентифицированные вещи отдавали родным погибших ребят. Римма Колеватова, родная сестра Александра, опознала нож финский с кожаными ножнами, который был найден в палатке, как принадлежащий её брату. Ключ от английского замка, обнаруженный в кармане Саши и носовой платок ей вернули (лист 50 наблюдательного производства). О трубке – ни слова. Как не было сказано ни одного слова в "Уголовном деле без номера" и о секстанте Игоря Дятлова.

Одно дело, когда в экспозицию включены предметы той эпохи, которые были в ходу у современников погибших ребят, а совсем иное – безапелляционно приписывать их тому или иному владельцу и, тем более, указывать, что они были найдены на месте трагедии. Касается данный момент также фонариков и иных предметов. Увы, полностью экспозицию мне не удалось увидеть, в своих комментариях ориентируюсь только на фотографии, опубликованные в ряде СМИ. Но и они вызывают, как было отмечено выше, ряд вопросов.

И уже начинаются дискуссии по поводу фляжки со спиртом, найденной в палатке. Да, Юрий Юдин выполнял в группе общественную функцию "медика", и достать самостоятельно спирт перед походом не смог. Но мне Юрий Ефимович не единожды озвучивал своё предположение, что Георгий Кривонищенко мог достать для медицинских целей спирт и прихватить фляжку в поход.

К сожалению, Юрий Кунцевич давно известен своими многочисленными "ляпами" и неточностями, касающимися хронологии событий. Ни на чём не основанные предположения о "зачистке", "немецких аэродромах" в районе трагедии и других надуманных моментах лет восемь уже охотно транслируются разными СМИ, включая и федеральные, что вносило определённую сумятицу и отчасти дезинформационный сегмент. Но вот, что любопытно! На одном из фотоснимков Юрий Константинович охотно позирует на фоне стеллажа с книгами, среди которых виднеется и изданное Фондом в печатном варианте "Уголовное дело без номера". Причём, изданное, как отмечено, "под редакцией Юрия Кунцевича". Либо Юрий Кунцевич не изучал Это Дело, либо его "редакция" имеет совершенно специфический характер".