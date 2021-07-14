14 Июля 2021
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поликлиника очередь больница (2016) | Фото: c-in.ru

Детский омбудсмен: заявление о начале вакцинации детей с сентября - преждевременно

Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова считает, что заявление главы НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости начала вакцинации подростков до 20 сентября – преждевременно.

Напомним, ранее разработчик вакцины "Спутник V" Гинцбург сообщил о начавшемся в Москве клиническом тестировании вакцины на подростках в возрасте 12-17 лет. Но на завершающий этап исследование выйдет только через год.

Кузнецова сказала журналистам, что начинать массовую вакцинацию детей можно будет только после полного завершения клинических испытаний, и даже в этом случае прививки детям будут делать только с согласия родителей.

"Это решение [о вакцинации с сентября] преждевременно и реализовано в таком виде не будет. В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для этого нужно провести полноценные клинические исследования. Сейчас разрешение на это исследование получил центр им. Гамалеи. Но пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему, повторюсь, преждевременно. Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны, подходить к этому вопросу максимально серьезно", - отметила детский омбудсмен.

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Теги: анна кузнецова, вакцинация детей, ниц им. гамалеи, александр гинцбург



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