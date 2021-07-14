В Екатеринбурге на семь часов задерживается рейс до Симферополя

Рейс U6-527 по маршруту "Екатеринбург - Симферополь" задерживается на целых семь часов. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Согласно расписанию, борт А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь еще в 15.05, однако из-за позднего прибытия время вылета было перенесено на 22.55. Сейчас в "Кольцово" своего рейса ожидает 154 человека, пять из которых дети.

Оказание необходимых услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.