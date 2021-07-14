Песков: Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно

Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в Конституции РФ есть абсолютно однозначная формулировка, заявили в Кремле, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязании России регистрировать однополые союзы.

"У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам Владимир Путин никак не реагировал на рекомендацию ЕСПЧ, передает РИА Новости.

В этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, и на Основной закон РФ, "в который сам и внес эти изменения".

Напомним, с прошлого года поправки в Конституцию дают российским властям право игнорировать международное законодательство и организации, если их решения или положения противоречат внутреннему законодательству России.